Ледяхов: счёт по игре, но не надо было доводить дело до валидольной концовки

И.о. главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал победу над «Анжи» (2:0) в матче 29-го тура РФПЛ.

«Я думаю, что счёт по игре. Только не надо было доводить дело до валидольной концовки, можно было решить вопрос раньше. Но у нас не получался выход из обороны в атаку, и отсюда проблемы. «Анжи» прибавил, заставил нас опуститься ниже. Просто в этом моменте мы неправильно играли, надо было внести коррективы, и тогда не было бы таких проблем. Бериша плохо себя чувствовал перед игрой, у него были проблемы с голеностопом. Замена связана с тем, что решили его поберечь", — сказал Ледяхов в эфире телеканала «Футбол 2».