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Помощник Скрипченко Арсен Акаев: «Анжи» надо ехать в Москву и набирать очки"
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Помощник Скрипченко Арсен Акаев: «Анжи» надо ехать в Москву и набирать очки" 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Помощник главного тренера «Анжи» Арсен Акаев после поражения в матче 29-го тура РФПЛ от «Ахмата» (0:2) отметил, что его команде не хватало завершающего удара. Вадим Скрипченко от интервью отказался.
— Не хватило голов с нашей стороны, — сказал в эфире канала «Футбол 2» Акаев. — «Ахмат» те моменты, которые у него были немногочисленные, реализовал. Нам не удалось. Мы, как и «Ахмат», оказались прижаты к стенке перед сегодняшней игрой. Нужны были очки и нам.
С первой до последней минуты была бескопромиссная игра. В первом тайме нам не хватало скоростей, мы играли медленно. Во втором тайме мы убыстрили и упростили игру за счет фланговых передач. Не хватило последнего штриха, завершающего удара, хотя у нас в атаке играют рослые ребята. остается один тур. Нужно готовится к нему. Понимаем, что игра с ЦСКА, но нет выхода у нас. Нужно ехать в Москву и набирать очки. Надеемся, что попадем в «стыки».
Текстовая трансляция матча «Анжи» — «Ахмат»
Анжи — Ахмат
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