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Семак: результат и игру затмили проводы Карадениза, это прекрасный человек
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Семак: результат и игру затмили проводы Карадениза, это прекрасный человек 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Рубином» (0:0) в 29-м туре РФПЛ.
«Ничья нам не помешает. Для «Уфы» это неплохой результат с той точки зрения, что «Рубин» нас не обойдёт. Но, конечно, результат и саму игру затмили проводы Карадениза, потому что это прекрасный человек, прекрасный футболист. Огромное количество своей жизни он посвятил «Рубину». Гёкдениз достоин всяческих похвал, уважения. Конечно, я его ценю, уважаю, желаю в будущем реализовать себя на том поприще, которое он выберет. Рад за его карьеру и думаю, что такой карьерой можно гордиться. Можно гордиться поддержкой болельщиков, которые везде относятся к нему одинаково — за его труд, самоотдачу, желание в любых ситуациях биться до конца. Он это заслужил», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
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