Свен Ульрайх: «Если тренер решит поставить на ворота Нойера — так и будет»

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх заявил, что хотел бы сыграть в финале Кубка Германии. Однако голкипер отметил, что смирится, если главный тренер команды Юпп Хайкенс решит поставить на ворота Мануэля Нойера

Нойер сломал плюсневую кость в сентябре 2017 года, а сейчас проходит восстановление и активно тренируется. Возможно, он успеет полностью прийти в форму к финальному матчу Кубка страны против «Айнтрахта», который состоится 19 мая.

— Я хотел бы сыграть в финале турнира, — цитирует ESPN Ульрайха. — Я хорошо провел сезон и помог команде дойти до финала. Но если Мануэль придет в форму, и тренер решит поставить на ворота его, значит так и будет. Я понимаю, что Нойеру нужно игровое время — это важно для сборной Германии.

29-летний Ульрайх в этом сезоне провел 45 матчей в составе «Баварии» и пропустил 40 мячей.