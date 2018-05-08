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Джейк Одум: Тренироваться и побеждать — самый простой способ попасть в плей-офф, разве нет?
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Джейк Одум: Тренироваться и побеждать — самый простой способ попасть в плей-офф, разве нет? 

Советский спорт 2 часа назад
«Если честно, я практически не слежу за раскладами на попадание в плей-офф и не пытаюсь просчитать наши шансы. Я знаю, что нам нужно победить в следующей игре, выполняю требования наставника и стараюсь ни на что больше не отвлекаться. Тренироваться и побеждать — это самый простой способ попасть в плей-офф, разве нет?
Я хорошо запомнил первую встречу с нашим нынешним противником. Для меня это был, кажется, второй выход на площадку в составе БК „НН“. Тяжелый выдался тогда матч. Тон игры в »Автодоре» задают американские баскетболисты, а вся команда в целом нацелена на атаку. Нам было крайне непросто защищаться против них на протяжении всех 40 минут. Нужно было играть более внимательно, но мы свой баскетбол смогли нащупать только во второй половине.
Конечно, за прошедшее время «Автодор» успел сыграться и показывает впечатляющие результаты в Лиге. Но и мы чувствуем себя гораздо увереннее и теперь принимаем их на своей домашней арене, что добавляет очков к нашим шансам», — приводит слова Одума официальный сайт «Нижнего Новгорода».
Напомним, матч «Нижний Новгород» — «Автодор» состоится сегодня, 8 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.
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