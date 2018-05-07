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Баскетбол: БК «Новосибирск» потерпел второе поражение подряд от «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»
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Баскетбол: БК «Новосибирск» потерпел второе поражение подряд от «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Баскетболисты БК «Новосибирск» потерпели второе поражение подряд от «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) в серии за бронзовые медали Суперлиги-1.
Встреча проходила на выезде и завершилась со счётом 86:76 в пользу хозяев площадки.
«Тяжело сразу дать объективную оценку игре команды. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — опытная команда, укомплектованная опытными игроками, которые уже много где поиграли. Возможно, это и сказалось. Мы выиграли подбор, провели большее количество атак, но проиграли борьбу. Когда ты проигрываешь борьбу, трудно как-то правильно играть в нападении. Мы планировали жестко защищаться и бороться за каждое очко — этого не получилось. Дали почувствовать «свой бросок» снайперам соперника, под кольцом фолили только в крайних случаях. Это все опыт, который приобретается с годами. Кто-то из наших игроков просто провалился, не сыграв на своем уровне, а кто-то не смог этого сделать из-за недостатка опыта. Так что эти две победы Ревды абсолютно заслуженные», — приводит слова Владимира Певнева, главного тренера БК «Новосибирск», официальный сайт клуба.
В настоящий момент счёт серии составляет 2:0 в пользу команды из Ревды. Следующую встречу БК «Новосибирск» проведет дома 10 мая.
Первая встреча в серии за бронзовые медали с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» завершилась поражением БК «Новосибирск». Итог матча — 85:79 в пользу соперника.
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