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Илья Геркус побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
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Илья Геркус побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции 

Чемпионат.com 1 час назад
7 мая в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал президент футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус.
Предлагаем вашему вниманию фотографии из офиса редакции «Чемпионата», подготовленные специальным фотокорреспондентом Алёной Сахаровой.
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