Бердыев: таких легионеров, как Карадениз, надо провожать с честью

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвёл итоги матча 29-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).

«В целом достаточно тяжёлая игра, вязкая. Это была игра до гола. Могли мы забить, мог забить соперник, но в целом во втором тайме активности с нашей стороны было больше. Однако думаю, что результат, пожалуй, закономерен.