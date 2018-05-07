Бердыев: таких легионеров, как Карадениз, надо провожать с честью 

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвёл итоги матча 29-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).
«В целом достаточно тяжёлая игра, вязкая. Это была игра до гола. Могли мы забить, мог забить соперник, но в целом во втором тайме активности с нашей стороны было больше. Однако думаю, что результат, пожалуй, закономерен.
Карадениз — это один из тех легионеров, которых нужно приглашать. Такие игроки делают результат, ведут за собой, неравнодушны, не сдаются ни при каких ситуациях. Когда он приехал сюда, то сказал, что мечтает стать чемпионом России. Вот таких легионеров надо провожать с честью. Его вклад в развитие „Рубина“ очень большой — такой же, как у Рыжикова, Наваса и других ребят», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».