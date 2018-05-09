Капитан «Ле-Эрбье» назвал выход команды в финал Кубка Франции подвигом

Капитан «Ле-Эрбье» Себастьян Флошон прокомментировал поражение от «ПСЖ» в финале Кубка Франции. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Нет никаких сожалений. Стоит поздравить команду. Мы знали, что «ПСЖ» — это гора, мы сражались как могли. Игроки отдали все силы. Гордимся собой.

Финал — это уже подвиг. Если бы мы выиграли этот матч, то стали бы легендами. Счастливы, что доставили большую радость всей Венде", — цитирует L'Equipe Флошона.

Ранее «ПСЖ» пригласили капитана «Ле-Эрбье» на награждение Кубка Франции.