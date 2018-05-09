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Кавани: финал Кубка Франции — самая важная игра в конце сезона
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Кавани: финал Кубка Франции — самая важная игра в конце сезона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани прокомментировал победу над «Ле-Эрбье» в финальном матче Кубка Франции, передает "Советский спорт".
"Это был очень приятный вечер для всех. Это была самая важная игра в конце сезона. «ПСЖ» выполнил свою миссию. Приносим домой новый трофей, поэтому очень счастливы", — приводит слова нападающего пресс-служба парижан.
В финале Кубка Франции «ПСЖ» встретился с клубом третьего французского дивизиона — «Ле-Эрбье». Чемпионы Лиги 1 одержали уверенную победу (2:0) над своим соперникам. Голы на счету полузащитника Джованни Ло Чельсо и Эдинсона Кавани.
"ПСЖ" четвертый раз кряду стал обладателем Кубка Франции, и в 12-й раз в своей истории.
Ранее сообщалось, что капитан «Ле-Эрбье» Себастьян Флошон назвал выход команды в финал Кубка Франции подвигом.
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