«ПСЖ» пригласили капитана «Ле-Эрбье» на награждение Кубка Франции

Игроки парижского «ПСЖ» выиграли Кубок Франции, благодаря победе над «Ле-Эрбье» в финальном матче. Победители также пригласили на церемонии награждения капитана проигравшей команды Себастьяна Флошона. Об этом сообщает «Советский спорт».

Футболист поднял трофей вместе с командой-победителем. Для «ПСЖ» такой жест стал попыткой выразить свое уважение клубу третьего дивизиона, который сумел дойти до финала Кубка Франции.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в 12-й раз в своей истории стал обладателем этого трофея.