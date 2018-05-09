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«ПСЖ» пригласили капитана «Ле-Эрбье» на награждение Кубка Франции
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«ПСЖ» пригласили капитана «Ле-Эрбье» на награждение Кубка Франции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Игроки парижского «ПСЖ» выиграли Кубок Франции, благодаря победе над «Ле-Эрбье» в финальном матче. Победители также пригласили на церемонии награждения капитана проигравшей команды Себастьяна Флошона. Об этом сообщает «Советский спорт».
Футболист поднял трофей вместе с командой-победителем. Для «ПСЖ» такой жест стал попыткой выразить свое уважение клубу третьего дивизиона, который сумел дойти до финала Кубка Франции.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в 12-й раз в своей истории стал обладателем этого трофея.
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