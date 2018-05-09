Унаи Эмери: «Доволен сезоном „ПСЖ“

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после победы над «Ле-Эрбье» в финале Кубка Франции (2:0) заявил, что доволен сезоном. Парижане выиграли все трофеи во Франции, но уступили в 1/8 финала Лиги чемпионов "Реалу"

— Это трофей, а для нас все трофеи — это цели, — цитирует L'Equipe Эмери. — «ПСЖ» проделал хороший путь, чтобы получить этот трофей. Я доволен сезоном. Мы также можем поговорить о небольших негативных вещах, таких как Лига чемпионов. Но я думаю, что в этом году команда играла хорошо, игроки всегда хотели забивать. Вот почему я счастлив. Мое будущее? Самое главное сегодня — победа.

Ле Эрбье — ПСЖ