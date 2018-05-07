Карадениз Гекдениз не смог сдержать слез, прощаясь с казанскими болельщиками

Игра с «Уфой» (0:0) в 29-м туре чемпионата России стала последней в карьере для 38-летнего полузащитника «Рубина» Карадениза Гекдениза. В данной встрече он вышел на замену вместо хавбека Александра Подберезкина на 59-й минуте. После окончания игры Гекдениз не смог сдержать слез. Во время церемония прощения он поблагодарил болельщиков «Рубина» за многолетнюю поддержку, отметив, что Казань навсегда останется в его сердце. Сотрудники «Рубина» вручили Гекденизу памятную майку с его фамилий и цифрой 300 — именно столько матчей турок провел за казанцев во всех турнирах. Это лучший показатель в истории клуба среди иностранцев. Напомним, что Гекдениз выступал за «Рубин» с 2008 года. В составе команды стал двукратным чемпионом и обладатем Суперкубка России, а также победителем Кубка страны.

Сразу после матча началась церемония прощания Гекдениза Карадениза с нашей командой и с нашим городом #Легенда61 «Я вас люблю. Казань всегда будет моим домом», — сказал @GokdenizK61 на русском. И добавил: «Рәхмәт»

— «Рубин» Казань (@fcrk) 7 мая 2018 г.