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Турецкие гранды нацелились на форварда ЦСКА
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Турецкие гранды нацелились на форварда ЦСКА 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард ЦСКА Ахмед Муса летом может перебраться в Турцию.
Как сообщает Fanatik, в услугах игрока заинтересованы «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче».
Напомним, что права на Мусу принадлежат «Лестеру».
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