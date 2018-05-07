Сергей Семак: «Все разговоры про „Зенит“ беспочвенные»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после ничьей с «Рубином» (0:0) в 29-м туре чемпионата России отметил, что игра получилась тяжелой. По его словам, он не контактировал с руководством "Зенита" на тему работы в клубе.

— Тяжелый матч. Обе команды играли надежно в обороне, — сказал Семак. Было мало моментов. В первом тайме было равное количество шансов и у нас и у «Рубина». После перерыва «Рубин» создал больше давления. Для нас неплохой результат на выезде. — В чем для вас мотивация на финише сезона?

— Надо стараться желать максимум. Если можем набрать больше очков, то постараемся. Мы столкнулись с большими кадровыми проблемами. Восемь человек переболело, никто из них не тренировался. Мы обезопасили себя от вылета, от стыков — это хорошо. Пережить концовку — это важно. Мы сделали шаг от команды, которая борется за выживание, в сторону середняка. — Вас не отвлекают разговоры об интересе со стороны «Зенита»? — Разговоры меня не отвлекают. Никаких контактов не было. Все беспочвенно.

Рубин — Уфа — Вы играли вместе с Караденизом. Сегодня он закончил…