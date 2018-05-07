Ещё
Сергей Семак: «Все разговоры про „Зенит“ беспочвенные»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Семак: «Все разговоры про „Зенит“ беспочвенные» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после ничьей с «Рубином» (0:0) в 29-м туре чемпионата России отметил, что игра получилась тяжелой. По его словам, он не контактировал с руководством "Зенита" на тему работы в клубе.
— Тяжелый матч. Обе команды играли надежно в обороне, — сказал Семак. Было мало моментов. В первом тайме было равное количество шансов и у нас и у «Рубина». После перерыва «Рубин» создал больше давления. Для нас неплохой результат на выезде. — В чем для вас мотивация на финише сезона?
— Надо стараться желать максимум. Если можем набрать больше очков, то постараемся. Мы столкнулись с большими кадровыми проблемами. Восемь человек переболело, никто из них не тренировался. Мы обезопасили себя от вылета, от стыков — это хорошо. Пережить концовку — это важно. Мы сделали шаг от команды, которая борется за выживание, в сторону середняка. — Вас не отвлекают разговоры об интересе со стороны «Зенита»? — Разговоры меня не отвлекают. Никаких контактов не было. Все беспочвенно.
Рубин — Уфа  — Вы играли вместе с Караденизом. Сегодня он закончил…
— Очень рад быть в Казани. Рад, хоть и косвенно принимать участие в проводах Карадениза. Он заслужил такие овации. Когда он выходил на замену, то хлопали и наши игроки! Он заслужил уважение болельщиков и игроков. Немного жаль, что он закончил. Здоровья ему и его семье и желаю ему найти себя вне футбольного поля. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Свен Ульрайх: "Если тренер решит поставить на ворота Нойера - так и будет" Карадениз Гекдениз не смог сдержать слез, прощаясь с "Рубином" Вратарь "Рубина" побил сомнительный рекорд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка22
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии30
Мутко получит неожиданную должность274
Кабаева дала откровенное интервью196
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером2
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение