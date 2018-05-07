Футбол встречается с хоккеем: финиш чемпионата РФ и первенство мира

В понедельник, 7 мая, не только закончился предпоследний, 29-й тур чемпионата России по футболу, но и очередную яркую победу в Дании одержала сборная Ильи Воробьева

Изменения в составе, по сравнению с первыми матчами, были небольшими: в воротах — питерский армеец Шестеркин, и Михеев с Шалуновым поменялись тройками. Никиту Гусева по-прежнему ждем, начиная с 10 мая, и пока играем молодой и голодной до побед бригадой дебютантов столь крупных турниров. Тем более, в отличие от Олимпиады, здесь масса энхаэловцев, и уровень хоккея намного сильнее. Не верите? Посмотрите на немцев: в первых трех матчах у них три поражения. А ведь в Пхенчхане Германия завоевала «серебро».

С белорусами у россиян все получалось легко, жаль в третий раз подряд 7:0 не вышло: сябры почувствовали, как мы хотим соорудить на их костях красивое здание победы, и вознамерились помешать фавориту хотя бы в этом. После шестой шайбы они стали играть настолько агрессивно, что важнее было уберечься от травм. А трибуны все равно скандировали 7:0!

Дацюк набрал 2+1, Барабанов и Дадонов — 0+2, а снайпер Капризов забросил в четвертый раз на турнире. Благодушное настроение передалось и экспертам: например, прекрасному в прошлом арбитру, генеральному менеджеру нескольких клубов КХЛ, интеллектуалу отечественного хоккея Леониду Вайсфельду

Леонид Вайсфельд советский и российский хоккейный функционер «Надеюсь, что они очень хорошо потренировались эти три игры, подготовились к более серьезным играм, и надеемся, что пойдут такими же темпами дальше. В шестерке хорошо отыграли, там были все-таки моменты, игра могла развернуться в другую сторону. Где нужно было, подчистили, я сейчас так думаю, за что можно покритиковать, если да… Так, вроде даже не за что. Так, может, соперники не дают такой возможности. В конце концов, мы же не виноваты, что мы так играем».

«Надеюсь, что они очень хорошо потренировались эти три игры, подготовились к более серьезным играм, и надеемся, что пойдут такими же темпами дальше. В шестерке хорошо отыграли, там были все-таки моменты, игра могла развернуться в другую сторону. Где нужно было, подчистили, я сейчас так думаю, за что можно покритиковать, если да… Так, вроде даже не за что. Так, может, соперники не дают такой возможности. В конце концов, мы же не виноваты, что мы так играем».

Рискну поспорить с Леонидом Владленовичем: россияне разбили французов, а они разгромили ту же Беларусь — 6:2, деклассированные нами австрийцы отобрали очки у Швейцарии и потрепали шведов. Нет, это не он настолько слабые, это мы здорово выглядим. В понедельник вечером также завершился предпоследний, 29-й тур чемпионата России по футболу. Он начался с субботнего чемпионства «Локомотива», третьего в истории клуба, причем, все три победы добыты с одним и тем же тренером — любимцем абсолютной всей футбольной общественности Юрием Палычем Сёминым. Два первых «золота» железнодорожники получили в 2002 и 2004 годах. А еще Сёмин стал самым возрастным тренером-чемпионом. Никогда, ни в советской, ни в российской истории никто не побеждал в возрасте 71 год.

Палыч же полон сил, эмоций, он веселый и остроумный, чрезвычайно спортивный и достаточно современный человек, дай Бог ему здоровья. Положение претендентов на медали перед последним туром: «Локомотив» — 60 очков, «Спартак» — 56, ЦСКА — 55, «Краснодар» — 53 и проваливший сезон (спасибо Роберто Манчини «Зенит» — 50 очков. 13 мая «Спартак» принимает «Динамо», ЦСКА играет дома с «Анжи» и шансы «Краснодара» зацепиться за третье лигочемпионское место почти равны нулю. А жаль, сегодня это лучшая команда страны, даже ярче нового чемпиона. Встреча «Краснодара» и «Зенита», как и все остальные матчи последнего тура, начинаются в одно время — 14:00.

И в завершение о немыслимом достижении человеческой силы и воли. Всемирный архив истории и статистики под эгидой ООН наконец-то официально признал сумасшедший рекорд Кирилла Сарычева. Отныне абсолютное достижение всех времен, народов и федераций в безэкипировочном жиме лежа равняется 335 килограммам. Сегодня Сарычев — президент Всемирной федерации пауэрлифтинга, организатор Международного мультиспортивного фестиваля собственного имени, который только-только завершился в Москве, приняв пять тысяч тысяч участников из 32 стран мира.

Следующий матч сборная России по хоккею проведет 10 мая. В четверг подопечные Ильи Воробьева сразятся с командой Чехии. А чемпионат страны по футболу завершится 13 мая. Все встречи начнутся в одно и то же время — в 14:00.