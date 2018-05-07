Ещё
Футбол встречается с хоккеем: финиш чемпионата РФ и первенство мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбол встречается с хоккеем: финиш чемпионата РФ и первенство мира 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
В понедельник, 7 мая, не только закончился предпоследний, 29-й тур чемпионата России по футболу, но и очередную яркую победу в Дании одержала сборная Ильи Воробьева.
Изменения в составе, по сравнению с первыми матчами, были небольшими: в воротах — питерский армеец Шестеркин, и Михеев с Шалуновым поменялись тройками. Никиту Гусева по-прежнему ждем, начиная с 10 мая, и пока играем молодой и голодной до побед бригадой дебютантов столь крупных турниров. Тем более, в отличие от Олимпиады, здесь масса энхаэловцев, и уровень хоккея намного сильнее. Не верите? Посмотрите на немцев: в первых трех матчах у них три поражения. А ведь в Пхенчхане Германия завоевала «серебро».
С белорусами у россиян все получалось легко, жаль в третий раз подряд 7:0 не вышло: сябры почувствовали, как мы хотим соорудить на их костях красивое здание победы, и вознамерились помешать фавориту хотя бы в этом. После шестой шайбы они стали играть настолько агрессивно, что важнее было уберечься от травм. А трибуны все равно скандировали 7:0!
Дацюк набрал 2+1, Барабанов и Дадонов — 0+2, а снайпер Капризов забросил в четвертый раз на турнире. Благодушное настроение передалось и экспертам: например, прекрасному в прошлом арбитру, генеральному менеджеру нескольких клубов КХЛ, интеллектуалу отечественного хоккея Леониду Вайсфельду.
Леонид Вайсфельд советский и российский хоккейный функционер «Надеюсь, что они очень хорошо потренировались эти три игры, подготовились к более серьезным играм, и надеемся, что пойдут такими же темпами дальше. В шестерке хорошо отыграли, там были все-таки моменты, игра могла развернуться в другую сторону. Где нужно было, подчистили, я сейчас так думаю, за что можно покритиковать, если да… Так, вроде даже не за что. Так, может, соперники не дают такой возможности. В конце концов, мы же не виноваты, что мы так играем».
«Надеюсь, что они очень хорошо потренировались эти три игры, подготовились к более серьезным играм, и надеемся, что пойдут такими же темпами дальше. В шестерке хорошо отыграли, там были все-таки моменты, игра могла развернуться в другую сторону. Где нужно было, подчистили, я сейчас так думаю, за что можно покритиковать, если да… Так, вроде даже не за что. Так, может, соперники не дают такой возможности. В конце концов, мы же не виноваты, что мы так играем».
Рискну поспорить с Леонидом Владленовичем: россияне разбили французов, а они разгромили ту же Беларусь — 6:2, деклассированные нами австрийцы отобрали очки у Швейцарии и потрепали шведов. Нет, это не он настолько слабые, это мы здорово выглядим. В понедельник вечером также завершился предпоследний, 29-й тур чемпионата России по футболу. Он начался с субботнего чемпионства «Локомотива», третьего в истории клуба, причем, все три победы добыты с одним и тем же тренером — любимцем абсолютной всей футбольной общественности Юрием Палычем Сёминым. Два первых «золота» железнодорожники получили в 2002 и 2004 годах. А еще Сёмин стал самым возрастным тренером-чемпионом. Никогда, ни в советской, ни в российской истории никто не побеждал в возрасте 71 год.
Палыч же полон сил, эмоций, он веселый и остроумный, чрезвычайно спортивный и достаточно современный человек, дай Бог ему здоровья. Положение претендентов на медали перед последним туром: «Локомотив» — 60 очков, «Спартак» — 56, ЦСКА — 55, «Краснодар» — 53 и проваливший сезон (спасибо Роберто Манчини) «Зенит» — 50 очков. 13 мая «Спартак» принимает «Динамо», ЦСКА играет дома с «Анжи» и шансы «Краснодара» зацепиться за третье лигочемпионское место почти равны нулю. А жаль, сегодня это лучшая команда страны, даже ярче нового чемпиона. Встреча «Краснодара» и «Зенита», как и все остальные матчи последнего тура, начинаются в одно время — 14:00.
И в завершение о немыслимом достижении человеческой силы и воли. Всемирный архив истории и статистики под эгидой ООН наконец-то официально признал сумасшедший рекорд Кирилла Сарычева. Отныне абсолютное достижение всех времен, народов и федераций в безэкипировочном жиме лежа равняется 335 килограммам. Сегодня Сарычев — президент Всемирной федерации пауэрлифтинга, организатор Международного мультиспортивного фестиваля собственного имени, который только-только завершился в Москве, приняв пять тысяч тысяч участников из 32 стран мира.
Следующий матч сборная России по хоккею проведет 10 мая. В четверг подопечные Ильи Воробьева сразятся с командой Чехии. А чемпионат страны по футболу завершится 13 мая. Все встречи начнутся в одно и то же время — в 14:00.
BFM.RU: последние новости
«Локомотив» стал чемпионом досрочно Медведев сделал свои предложения по составу нового правительства В финале Лиги Чемпионов сойдутся «Реал» и «Ливерпуль»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка22
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии30
Мутко получит неожиданную должность274
Кабаева дала откровенное интервью196
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером2
Новости партнеров
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение