Карадениз: «Горжусь, что ухожу игроком „Рубина“, люблю и уважаю россиян»

Полузащитник «Рубина» Гегдениз Карадениз прокомментировал завершение своей карьеры. 38-летний турок уходит из футбола после сегодняшней игры с «Уфой» (0:0).

”Я провел в России очень хорошие и успешные времена. Уходить из футбола очень тяжело, но все равно это когда-то должно было случиться. Я горжусь, что завершаю карьеру игроком ”Рубина" . Я люблю Россию. Здесь меня любили и уважали. И я тоже люблю и уважаю россиян.

Я хочу остаться в футболе, но пока рано говорить о конкретике. Ясность появится в ближайшее время. Хотелось бы работать в «Рубине», но посмотрим, как все сложится", — сказал Карадениз в программе «8-16» на телеканале «Наш футбол».