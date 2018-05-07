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Карадениз: «Горжусь, что ухожу игроком „Рубина“, люблю и уважаю россиян»
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Карадениз: «Горжусь, что ухожу игроком „Рубина“, люблю и уважаю россиян» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Рубина» Гегдениз Карадениз прокомментировал завершение своей карьеры. 38-летний турок уходит из футбола после сегодняшней игры с «Уфой» (0:0).
”Я провел в России очень хорошие и успешные времена. Уходить из футбола очень тяжело, но все равно это когда-то должно было случиться. Я горжусь, что завершаю карьеру игроком ”Рубина". Я люблю Россию. Здесь меня любили и уважали. И я тоже люблю и уважаю россиян.
Я хочу остаться в футболе, но пока рано говорить о конкретике. Ясность появится в ближайшее время. Хотелось бы работать в «Рубине», но посмотрим, как все сложится", — сказал Карадениз в программе «8-16» на телеканале «Наш футбол».
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