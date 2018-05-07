Ещё
Надаль объяснил, почему он поддерживал «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Надаль объяснил, почему он поддерживал «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный теннисист Рафаэль Надаль объяснил свое присутствие на полуфинальном матче Лиги Европы между «Атлетико» и «Арсеналом».
"Сегодня считается, что для того, чтобы быть настоящим фанатом какого-нибудь клуба, надо быть решительно против другой команды. Я считаю это проблемой общества. Да, я болею за "Реал". Но у меня много друзей в «Атлетико».
Они играли в европейском турнире против английской команды. Я принял приглашение «Атлетико» и пришел поддержать команду. Хотел насладиться отличным матчем" — приводит слова Надаля Sky Sports.
Soccer News: последние новости
Бен Арфа может провести первый матч за ПСЖ в сезоне Мата хочет посвятить Фергюсону победу в Кубке Англии Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую "Боруссию"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка22
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии30
Мутко получит неожиданную должность274
Кабаева дала откровенное интервью196
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером2
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение