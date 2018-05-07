Надаль объяснил, почему он поддерживал «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы

Известный теннисист Рафаэль Надаль объяснил свое присутствие на полуфинальном матче Лиги Европы между «Атлетико» и «Арсеналом». "Сегодня считается, что для того, чтобы быть настоящим фанатом какого-нибудь клуба, надо быть решительно против другой команды. Я считаю это проблемой общества. Да, я болею за "Реал" . Но у меня много друзей в «Атлетико». Они играли в европейском турнире против английской команды. Я принял приглашение «Атлетико» и пришел поддержать команду. Хотел насладиться отличным матчем" — приводит слова Надаля Sky Sports.