В Бишкеке школьникам устроили экскурсию по военному аэродрому

В преддверии Дня Победы по всему Кыргызстану проходят памятные мероприятия. Волонтеры собирают деньги на продуктовые наборы для каждого ветерана и труженика тыла в стране, передает телеканал «МИР 24».

А в школах проводят патриотические уроки, главными героями которых, безусловно, становятся участники Великой Отечественной войны. В Бишкеке помимо встреч с ветеранами старшеклассникам устроили экскурсию по военному аэродрому, где они могли поговорить с военнослужащими и познакомиться с боевой техникой. В Кыргызстане, где в годы Великой Отечественной насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тысяч человек. И треть из них погибли в боях.

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