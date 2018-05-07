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Павел Дацюк: Наконец-то опять забил за сборную
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Павел Дацюк: Наконец-то опять забил за сборную 

SovSport.Ru 57 минут назад
Фото: SovSport.Ru
— Почему мы опять семь не забросили? Белорусы очень хорошо начали матч. И хорошо, что мы забили шесть голов, — неожиданно похвалил соперника Павел Дацюк. –Зато и сами ошибок наделали меньше. Вы это должны были заметить.
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— Можно серьезно относиться к счету 20:0 после трех первых матчей? — Впереди главные битвы в группе. А пока мы просто работаем над собой. Стараемся прибавлять от игры к игре. Мы прекрасно понимаем, что пока соперники были не слишком сильные. Ну а результат останется в истории.
— Почему вы не радовались после того, как забросили свои первые шайбы на чемпионате мира? — Зря вы так думаете, я радовался! Я вообще не помню, когда последний гол забивал за сборную. А теперь получилось. И все благодаря командной игре, партнерам. Дали мне такую возможность.
— Ну ворота-то вы объехали в стиле Всеволода Боброва! — Но до этого и потом было несколько моментов, когда не забил. Так что гол был рабочий.
— С 10 мая начнутся более серьезные игры. Что думаете о чехах? — Это будет хороший тест для нашей команды после первых более легких игр. Интересно посмотреть, как мы к нему подошли, в какой форме. И как справимся с этим испытанием.
— Хорошо уже сыгрались с Кириллом Капризовым и Евгением Дадоновым? — На самом деле у нас пока все получается. Но вот соперник… Хочется понять — где и в чем мы сможем прибавить в матче с более сильной командой. А прибавлять придется, все это понимают.
— Но пока до этого теста еще два дня. Есть желание прогуляться по городу? На знаменитую русалочку посмотреть? — Конечно, мне хочется посмотреть на Копенгаген. Я же был здесь больше двадцати лет назад. Интересно по нему опять пройтись. Может, какие-то воспоминания нахлынут. С удовольствием совершу прогулку.
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