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Эксперт — об уходе Мутко: в правительстве должны работать профессионалы
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Эксперт — об уходе Мутко: в правительстве должны работать профессионалы 

Газета.Ru 4 часа назад
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью "Газете.Ru" прокомментировал возможный уход Виталия Мутко с поста вице-премьера по вопросам спорта. Чиновник может быть назначен должность заместителя председателя правительства по вопросам строительства.
"В футболе тренеры проходят лицензирование, чтобы получить категорию Pro, А или B. Думаю, в других областях тоже нужно вводить подобное лицензирование, чтобы настоящие профессионалы руководили тем или иным блоком в правительстве.
Например, Татьяну Голикову все знают как хорошего финансиста и как человека, который действительно занимался социальной политикой.
На фоне таких людей строительство — это новый вызов для Мутко, и будет интересно посмотреть, как он будет справляться с этим направлением", — сказал Воробьев.
Полное интервью бывшего генсека РФС «Газете.Ru» можно прочитать здесь.
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