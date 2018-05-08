Эксперт — об уходе Мутко: в правительстве должны работать профессионалы

"В футболе тренеры проходят лицензирование, чтобы получить категорию Pro, А или B. Думаю, в других областях тоже нужно вводить подобное лицензирование, чтобы настоящие профессионалы руководили тем или иным блоком в правительстве.

Например, Татьяну Голикову все знают как хорошего финансиста и как человека, который действительно занимался социальной политикой.

На фоне таких людей строительство — это новый вызов для Мутко, и будет интересно посмотреть, как он будет справляться с этим направлением", — сказал Воробьев.

Полное интервью бывшего генсека РФС «Газете.Ru» можно прочитать здесь.