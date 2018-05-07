Ещё
Мутко будет работать на новом посту так же прекрасно, как в спорте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мутко будет работать на новом посту так же прекрасно, как в спорте 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью "Газете.Ru" прокомментировал возможный уход Виталия Мутко с поста вице-премьера по вопросам спорта. Чиновник может быть назначен должность заместителя председателя правительства по вопросам строительства, сообщает эксперт корреспонденту «Газеты.Ru».
"Как известно, было очень много прекрасных строителей в эпоху Возрождения — в Италии очень красивая архитектура.
И творившие в эпоху Ренессанса Леонардо Да Винчи и Джероламо Кардано являлись мастерами на все руки и были способны сделать любую работу.
Так что и Мутко, как человек современной эпохи возрождения России, тоже прекрасно справится со своими обязанностями в строительстве, как ранее он делал это в спорте.
Какой-то опыт в сфере строительства у Виталия Леонтьевича действительно есть, поскольку олимпийские объекты в Сочи были возведены под его наблюдением", — заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что Мутко поздравил «Локомотив» с чемпионством.
Газета.Ru: последние новости
В "Единой России" ожидают будущего премьер-министра 7 мая Снукерист Уильямс появится голым на пресс-конференции в случае победы на ЧМ Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу в матче "Анжи"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером3
Медведева выступила с официальным заявлением116
Кабаева дала откровенное интервью197
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение