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Йони Ортио стал вратарем «Витязя»
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Йони Ортио стал вратарем «Витязя» 

Советский спорт 47 минут назад
Соглашение рассчитано на один год. В минувшем сезоне 27-летний вратарь выступал за шведский «Шеллефтео».
Ортио с 2013 по 2016 год защищал цвета клуба НХЛ «Калгари Флэймз», в составе которого провел 37 матчей и дважды отыграл «на ноль».
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