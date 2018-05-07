Йони Ортио стал вратарем «Витязя»

Соглашение рассчитано на один год. В минувшем сезоне 27-летний вратарь выступал за шведский «Шеллефтео».

Ортио с 2013 по 2016 год защищал цвета клуба НХЛ «Калгари Флэймз», в составе которого провел 37 матчей и дважды отыграл «на ноль».