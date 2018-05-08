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Футболист «Рубина» Карадениз награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»
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Футболист «Рубина» Карадениз награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 8 мая. Турецкий полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Гёкдениз Карадениз награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В понедельник «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0. Карадениз, который появился на поле на 59-й минуте, 3 мая объявил о завершении карьеры. Для него матч с «Уфой» стал 300-м и последним в составе «Рубина».
38-летний Карадениз удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за значительный личный вклад в популяризацию футбола в регионе и достижение высоких спортивных результатов.
Карадениз перешел в «Рубин» в 2008 году. В составе казанского клуба он дважды стал чемпионом России и дважды — обладателем Кубка страны, а также один раз — Суперкубка России.
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