Футболист «Рубина» Карадениз награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

ТАСС , 8 мая. Турецкий полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Гёкдениз Карадениз награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В понедельник «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0. Карадениз, который появился на поле на 59-й минуте, 3 мая объявил о завершении карьеры. Для него матч с «Уфой» стал 300-м и последним в составе «Рубина».

38-летний Карадениз удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за значительный личный вклад в популяризацию футбола в регионе и достижение высоких спортивных результатов.

Карадениз перешел в «Рубин» в 2008 году. В составе казанского клуба он дважды стал чемпионом России и дважды — обладателем Кубка страны, а также один раз — Суперкубка России.