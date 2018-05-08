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Подчуфарова: потерялась первоначальная идея Олимпиад и спорта в целом
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Подчуфарова: потерялась первоначальная идея Олимпиад и спорта в целом 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о посещении олимпийского музея в Лозанне.
«Сходили сегодня в обновлённый олимпийский музей в Лозанне. Да, интересное место, впечатляет, затягивает история, круто сняты фильмы, выставка здорово организована, даже есть виртуальные аттракционы.
Но вот что странно. Ни малейшего трепета даже не вызывает все это, того, который был раньше, в детстве или в начале спортивного пути. Показывают фильмы, какие-то ролики и интервью великих, столько всего… Всю эволюцию Олимпиад.
Но вот смотрю теперь на всё это с другой стороны. Потерялась сама первоначальная идея Олимпиад и вообще всего спорта в целом.
В свете всего происходившего последние годы смотрели на олимпийские кольца без эмоций, скорее, даже с разочарованием. Тут в один момент понимаешь что это одно большое шоу, причём абсолютно безжалостное", — написала Подчуфарова в своём «инстаграме».
В начале мая Подчуфарова объявила о завершении карьеры.
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