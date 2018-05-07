Надаль о шарфе в цветах «Атлетико»: «Я болею за „Реал“, просто стало холодно»

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль объяснил свое появление на матче мадридского «Атлетико» с лондонским «Арсеналом» (1:0). Надаль известен как болельщик ”Реала” , но пришел на игру «Атлетико» и был замечен в шарфе в цветах клуба.

”В нынешнем обществе есть такая проблема: считается, что чтобы поддерживать одну команду, ты должен ненавидеть другую. Я просто поддерживаю «Реал», и у меня много друзей из «Атлетико». Они играли в европейском турнире против английской команды. Меня пригласили и я пришел поддержать «Атлетико». Президент клуба подарил мне их футболку. Вечером стало прохладно и я повязал ее, как шарф. Вот и все”, — цитирует Надаля Sport.