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Надаль о шарфе в цветах «Атлетико»: «Я болею за „Реал“, просто стало холодно»
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Надаль о шарфе в цветах «Атлетико»: «Я болею за „Реал“, просто стало холодно» 

SPORT24.ru 24 минуты назад
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль объяснил свое появление на матче мадридского «Атлетико» с лондонским «Арсеналом» (1:0). Надаль известен как болельщик ”Реала”, но пришел на игру «Атлетико» и был замечен в шарфе в цветах клуба.
”В нынешнем обществе есть такая проблема: считается, что чтобы поддерживать одну команду, ты должен ненавидеть другую. Я просто поддерживаю «Реал», и у меня много друзей из «Атлетико». Они играли в европейском турнире против английской команды. Меня пригласили и я пришел поддержать «Атлетико». Президент клуба подарил мне их футболку. Вечером стало прохладно и я повязал ее, как шарф. Вот и все”, — цитирует Надаля Sport.
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