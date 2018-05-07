Ещё
Арсен Акаев: Мы надеемся, что все-таки попадем в стыки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арсен Акаев: Мы надеемся, что все-таки попадем в стыки 

Советский спорт 1 час назад
«Не хватило голов, наверное, с нашей стороны „Ахмат“ те немногочисленные моменты, которые у него были, реализовал. Нам же не удалось, мы как и соперник, оказались прижаты к стенке перед сегодняшней игрой. Нужны были очки нам, нам они нужны давно, как и „Ахмату“. Игра шла, вы сами видели, с первой и до последней минуты бескомпромиссной. В первом тайме нам не хватало скоростей, мы играли медленно. Во втором тайме мы убыстрили игру, упростили ее за счет передач на фланги и оттуда прострелов. Чего не хватило? Последнего штриха, последнего завершающего удара. Хотя у нас в атаке играют рослые ребята.
Игорь Ледяхов: Не нужно было доводить до валидольной концовки
Что остается? Один тур остается, нам нужно готовиться к нему, мы понимаем, что игра эта с ЦСКА. Нет выхода у нас, кроме того, как ехать туда побеждать. Ребята, конечно, сами все понимают, нам нужно готовиться. Мы надеемся, конечно, что все-таки попадем в стыки», — приводит слова тренера «Евро-футбол.ру» со ссылкой на эфир канала «Матч Футбол 2».
«Ахмат» с 38-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на 14-й строчке, имея в активе 24 очка.
В следующем туре махачкалинцы 13 мая на выезде сыграют с ЦСКА, а грозненцы в этот же день встретятся с «Амкаром».
Советский спорт: последние новости
Курбан Бердыев: У Семака большое будущее В Ростове-на-Дону выпустили коллекционные транспортные карты к ЧМ-2018 Йони Ортио стал вратарем "Витязя"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером3
Кабаева дала откровенное интервью197
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии30
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву
Медведева выступила с официальным заявлением116
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение