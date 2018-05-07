Арсен Акаев: Мы надеемся, что все-таки попадем в стыки

«Не хватило голов, наверное, с нашей стороны „Ахмат“ те немногочисленные моменты, которые у него были, реализовал. Нам же не удалось, мы как и соперник, оказались прижаты к стенке перед сегодняшней игрой. Нужны были очки нам, нам они нужны давно, как и „Ахмату“. Игра шла, вы сами видели, с первой и до последней минуты бескомпромиссной. В первом тайме нам не хватало скоростей, мы играли медленно. Во втором тайме мы убыстрили игру, упростили ее за счет передач на фланги и оттуда прострелов. Чего не хватило? Последнего штриха, последнего завершающего удара. Хотя у нас в атаке играют рослые ребята.

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Что остается? Один тур остается, нам нужно готовиться к нему, мы понимаем, что игра эта с ЦСКА. Нет выхода у нас, кроме того, как ехать туда побеждать. Ребята, конечно, сами все понимают, нам нужно готовиться. Мы надеемся, конечно, что все-таки попадем в стыки», — приводит слова тренера «Евро-футбол.ру» со ссылкой на эфир канала «Матч Футбол 2».

«Ахмат» с 38-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на 14-й строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре махачкалинцы 13 мая на выезде сыграют с ЦСКА, а грозненцы в этот же день встретятся с «Амкаром».