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Никита Зайцев: Радует, что мы играем дисциплинированно, нет глупых удалений
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Никита Зайцев: Радует, что мы играем дисциплинированно, нет глупых удалений 

Советский спорт 2 часа назад
— Хорошая игра, сыграли дисциплинированно, — приводит слова Зайцева официальный сайт ФХР. — Будем готовиться к другим играм. Чувствовали себя увереннее, делали больше правильных вещей. Идем в правильном направлении, надо работать. Первые пять минут второго периода? Начали плохо, об этом нужно поговорить. Нельзя так начинать, нельзя давать таким командам, как Белоруссия, шанс вернуться в игру, когда счет уже 3:0.
— Вам лично еще нужно время для перехода с площадок НХЛ на европейские? — До сих пор было тяжко. Где-то до середины второго периода. Не знаю, что там произошло, но стало немного полегче мне, лучше себя почувствовал. А предыдущие две игры тяжеловато себя чувствовал уже после первого периода. По-другому играется здесь хоккей, места слишком много, надо привыкнуть к этому.
— Следующая игра с чехами. Можно сказать, что подготовка к первому крепкому сопернику была плодотворной? — Наверное, да. Но у нас еще многое можно улучшить. Радует, что мы играем дисциплинированно, нет глупых удалений. Все играют друг за друга, бьются. Исправлять надо мелкие моменты, у нас два дня на это есть.
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