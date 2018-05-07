Гаджиев: «Семин сделал очень большое дело для всего российского футбола»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал досрочное чемпионство «Локомотива» в РФПЛ.

”Чемпионство «Локомотива» — это очень хорошо для всех нас. Палыч сделал очень большое дело не только для «Локо», но и для всего нашего футбола. Это очень хорошее событие. Плюс в том, что победу одержал клуб, чемпионства которого ждали 14 лет. Знаменательна фигура Палыча. Посмотрите, как он говорит. Например, подмечает и радуется, что много болельщиков пришло на стадионе в Краснодаре.

А после чемпионства он что сказал? Сказал, что главным является возвращение болельщиков «Локомотива» на трибуны. Это ведь хорошо для всего российского футбола. А для нас, тренеров, важно, что наш российский тренер вернулся и стал чемпионом. Как сказала Смородская, для «Локомотива» это были десять лет лузерства", — сказал Гаджиев в программе «8-16» на телеканале «Наш футбол».