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Гекдениз Карадениз готов вернуться в «Рубин» в качестве тренера
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Гекдениз Карадениз готов вернуться в «Рубин» в качестве тренера 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз объявил о готовности стать тренером и не исключает, что вернется в казанский клуб в новом статусе. 38-летний хавбек ранее объявил об уходе из «Рубина» по окончании сезона. Сегодня он вышел на замену в матче 29-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0). Игра стала для него последней в Казани.
— Я готов вернуться. Готов учиться на тренера. В последнее время я готовил себя к обучению на тренера. Пока не могу сказать конкретно о планах, но я хочу остаться в футболе, — цитирует «Р-спорт» Карадениза.
Гекдениз Карадениз защищал цвета "Рубина" с 2008 года и выиграл с клубом два титула чемпиона России, Кубок и два Суперкубка страны. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев сказал, что готов взять игрока в тренерский штаб.
Рубин — Уфа  Все о чемпионате России по футболу
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