«Нью-Йорк» получил нового наставника

«Нью-Йорк Никс» на своем официальном сайте объявил о назначении Дэвида Фицдэйла на должность главного тренера команды.

Детали соглашения с 43-летним специалистом не сообщаются.

Фицдэйл в 2016-2017 годах возглавлял «Мемфис Гризлис», который под его руководством одержал 50 побед в 101 матче. Ранее он работал ассистентом главного тренера в «Голден Стэйт Уорриорз», «Атланте Хокс» и «Майами Хит».

На этом посту Фицдэйл сменил Джеффа Хорнасека, который не смог вывести «Никс» в плей-офф, заняв с командой 11-е место в Восточной конференции.