Ещё
«Нью-Йорк» получил нового наставника
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нью-Йорк» получил нового наставника 

LiveSport.Ru 9 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Нью-Йорк Никс» на своем официальном сайте объявил о назначении Дэвида Фицдэйла на должность главного тренера команды.
Детали соглашения с 43-летним специалистом не сообщаются.
Фицдэйл в 2016-2017 годах возглавлял «Мемфис Гризлис», который под его руководством одержал 50 побед в 101 матче. Ранее он работал ассистентом главного тренера в «Голден Стэйт Уорриорз», «Атланте Хокс» и «Майами Хит».
На этом посту Фицдэйл сменил Джеффа Хорнасека, который не смог вывести «Никс» в плей-офф, заняв с командой 11-е место в Восточной конференции.
LiveSport.Ru: последние новости
«Динамо Киев» — «Шахтер Донецк». Прогноз и ставки на финал Кубка Украины по футболу 9 мая «Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая Трансферный дайджест. 24-30 апреля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова вступилась за Медведеву17
Медведева выступила с официальным заявлением120
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву2
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером3
Кабаева дала откровенное интервью198
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение