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Курбан Бердыев: У Семака большое будущее
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Курбан Бердыев: У Семака большое будущее 

Советский спорт 1 час назад
— В целом, тяжелый был матч, это предполагалось. «Уфа» хорошо обороняется. Она занимает заслуженно свое место в таблице за счет четкой игры в обороне. Сергей Семак — молодец, хорошую команду выстроил, не имея звезд. Он один из тех тренеров, у которых большое будущее, — заявил Бердыев.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Свой последний домашний матч за «Рубин» провел турецкий полузащитник Гёкдениз Карадениз, который завершит игровую карьеру по окончании сезона.
— Мы говорили с ним по поводу будущего. В него есть желание быть тренером. Мы готовы его принять. В Краснодар на матч последнего тура он полетит, — отметил тренер «Рубина».
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