Курбан Бердыев: У Семака большое будущее

— В целом, тяжелый был матч, это предполагалось. «Уфа» хорошо обороняется. Она занимает заслуженно свое место в таблице за счет четкой игры в обороне. Сергей Семак — молодец, хорошую команду выстроил, не имея звезд. Он один из тех тренеров, у которых большое будущее, — заявил Бердыев

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Свой последний домашний матч за «Рубин» провел турецкий полузащитник Гёкдениз Карадениз, который завершит игровую карьеру по окончании сезона.

— Мы говорили с ним по поводу будущего. В него есть желание быть тренером. Мы готовы его принять. В Краснодар на матч последнего тура он полетит, — отметил тренер «Рубина».