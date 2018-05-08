Венгер удивлен таким количеством предложений о работе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер удивлен тем, что предложений о его дальнейшей работе больше, чем он рассчитывал. Французский специалист покинет команду в конце сезона, сообщает "Советский спорт"

"Я получаю предложения, и больше, чем ожидал! Сейчас я сосредоточен на том, чтобы хорошо делать свою работу. Я никакие предложения не рассматриваю и не анализирую. Хочу хорошо работать до последнего дня контракта. А потом я немного отдохну, и тогда подумаю, куда мне двигаться", — приводит слова Венгера Sky Sports.

Французский специалист подчеркнул, что еще не определился со своим будущим, но без работы оставаться не намерен.