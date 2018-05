Возняцки награждена рыцарским орденом Дании

Теннисистка Каролин Возняцки была удостоена ордена «Даннеброг», который является вторым по значимости рыцарским орденом Дании.

27-летняя теннисистка завоевала 28 титулов WTA в одиночном разряде и дважды, в 2010 и 2011 годах, становилась первой ракеткой мира. Сейчас Возняцки находится на втором месте рейтинга. Опережает ее румынская спотсменка Симона Халеп. Замыкает тройку лидеров испанка Мугуруса Гарбинье.

— Горжусь тем, что сегодня получила рыцарский орден Даннеброга! Для меня это огромная честь, — написала Возняцки в своем Твиттере.

Such an incredible honor to receive the Damehood of the Dannebrog order today! 🇩🇰 Stolt af at få ridderkorset af Dannebrogordenen i dag! En kæmpe ære! 🇩🇰 pic.twitter.com/BTqqZOW2P4

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 7 мая 2018 г.