Ещё
Возняцки награждена рыцарским орденом Дании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Возняцки награждена рыцарским орденом Дании 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Теннисистка Каролин Возняцки была удостоена ордена «Даннеброг», который является вторым по значимости рыцарским орденом Дании.
27-летняя теннисистка завоевала 28 титулов WTA в одиночном разряде и дважды, в 2010 и 2011 годах, становилась первой ракеткой мира. Сейчас Возняцки находится на втором месте рейтинга. Опережает ее румынская спотсменка Симона Халеп. Замыкает тройку лидеров испанка Мугуруса Гарбинье.
— Горжусь тем, что сегодня получила рыцарский орден Даннеброга! Для меня это огромная честь, — написала Возняцки в своем Твиттере.
Such an incredible honor to receive the Damehood of the Dannebrog order today! 🇩🇰 Stolt af at få ridderkorset af Dannebrogordenen i dag! En kæmpe ære! 🇩🇰 pic.twitter.com/BTqqZOW2P4
— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 7 мая 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Матч "Баварии" и "Кельна" был подвергнут цензуре на иранском телевидении. Фото Гекдениз Карадениз готов вернуться в "Рубин" в качестве тренера Сергей Семак: "Все разговоры про "Зенит" беспочвенные"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером3
Кабаева дала откровенное интервью197
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии30
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву
Медведева выступила с официальным заявлением116
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение