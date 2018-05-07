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​Чалханоглу: «Гаттузо помог мне стать лучше»
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​Чалханоглу: «Гаттузо помог мне стать лучше» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу признался, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо помог ему справиться с трудностями.
"Первые несколько месяцев были особенно трудными, так как итальянский язык сложен в изучении", — отметил турок в интервью Milan TV. «Мне потребовалось время, чтобы научиться вести беседы, принять новый образ жизни.
Когда Гаттузо присоединился к команде, стало немного легче. в частности потому, что он знает английский. Сейчас я понимаю, что могу демонстрировать свой футбол, при этом играя так, как попросит меня тренер. Я чувствую себя сильнее и увереннее».
Хакан Чалханоглу перешёл в «Милан» из «Байера» в летнее трансферное окно за 22 миллиона евро. В своём первом сезоне в Италии сыграл в 42 матчах, забив 7 голов и отдав 10 голевых передач.
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