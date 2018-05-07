«Рома» готовит новый контракт для Алиссона

Римский клуб намерен предложить бразильскому стражу ворот соглашение до лета 2023 года с повышением зарплаты до трёх миллионов евро.

25-летний Алиссон в этом сезоне сыграл за «Рому» 48 матчей и пропустил 47 голов.