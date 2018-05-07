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Геркус о «Зените»: льстит, когда отправляют в заслуженный клуб, но слухи надоели
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Геркус о «Зените»: льстит, когда отправляют в заслуженный клуб, но слухи надоели 

Чемпионат.com 3 часа назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в «Зенит», где работал в прошлом. «Я слышу эти слухи. Когда тебя отправляют в заслуженный клуб, это в какой-то степени льстит. К тому же этот клуб является для меня не чужим. На практике этого интереса к моей скромной персоне нет. Да и слухи эти уже надоели. Их уже очень много, и они начинают докучать. Своё будущее я связываю с „Локомотивом“ и обсуждать гипотетические шансы считаю некорректным по отношению к клубам», — сказал Геркус в интервью «Чемпионату».
Полное интервью с Ильёй Геркусом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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