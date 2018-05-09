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Защитник «Ливерпуля» Гомес подтвердил, что сезон для него закончен
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Защитник «Ливерпуля» Гомес подтвердил, что сезон для него закончен 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джозеф Гомес, которому прооперировали лодыжку после травмы, подтвердил, что больше не сыграет в нынешнем сезоне.
Таким образом, игрок точно пропустит матч «Ливерпуля» с «Брайтон энд Хоув Альбион» в заключительном, 38-м туре Премьер-лиги 13 мая, а также финальную встречу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», которая состоится 26 мая в Киеве.
«Хочу подтвердить, что мой сезон как для клуба, так и для моей сборной закончился успешной операцией на лодыжке. Я собираюсь сделать всё возможное, чтобы вернуться и быть в лучшей форме в межсезонье. Теперь основное внимание уделю поддержке команды в двух последних играх сезона! Спасибо за поддержку в течение сезона», — написал Гомес в «Инстаграме».
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