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«Леванте» одержал победу над «Леганесом» в гостевом матче Примеры
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«Леванте» одержал победу над «Леганесом» в гостевом матче Примеры 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 36-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал на своём поле «Леванте». Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Хосе Моралес, Энис Барди и Коке. На 57-й минуте был удалён с поля защитник «Леганеса» Хосеба Сальдуа, получивший прямую красную карточку. Таким образом, «Леванте» продлил свою серию без поражений в чемпионате Испании до четырёх матчей.
«Леганес» имеет в своём активе 40 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (43) поднялся на 16-ю строчку.
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