«Леванте» одержал победу над «Леганесом» в гостевом матче Примеры

В матче 36-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал на своём поле «Леванте». Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Хосе Моралес Энис Барди и Коке. На 57-й минуте был удалён с поля защитник «Леганеса» Хосеба Сальдуа, получивший прямую красную карточку. Таким образом, «Леванте» продлил свою серию без поражений в чемпионате Испании до четырёх матчей.

«Леганес» имеет в своём активе 40 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (43) поднялся на 16-ю строчку.