«Леванте» разгромил «Леганес»

«Леванте» в заключительном матче 36-го тура чемпионата Испании разгромил «Леганес» — 3:0. По голу в этой встрече забили Моралес, Барди и Коке.

Чемпионат Испании

Лига 1 36-й тур "Леганес" — «Леванте» — 0:3 (0:0)

Голы: Моралес, 55 (0:1). Барди, 59 (0:2). Коке, 77 (0:3).

Предупреждения: Рубен Перес, 19. Хасон, 35. Амрабат, 40. Бустинса, 61. Рико, 74. Омар, 79.

Удаление: Сальдуа (Леганес), 57.

7 мая. Леганес. Стадион «Estadio Municipal de Butarque».