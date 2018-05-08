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«Леванте» разгромил «Леганес»
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«Леванте» разгромил «Леганес» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Soccer News
«Леванте» в заключительном матче 36-го тура чемпионата Испании разгромил «Леганес» — 3:0. По голу в этой встрече забили Моралес, Барди и Коке.
Чемпионат Испании
Лига 1  36-й тур  "Леганес" — «Леванте» — 0:3 (0:0)
Голы: Моралес, 55 (0:1). Барди, 59 (0:2). Коке, 77 (0:3).
"Леганес": Чампанье, Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес (Брашанац, 56), Херард Гумбау, Эрасо, Амрабат (Омар, 64), Эль-Жар (Мантовани, 83), Бовю.
"Леванте": Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Постиго, Чема, Кампанья, Моралес (Рохер, 71), Барди (Аль-Муваллад, 80), Лерма, Хасон (Рочина, 68), Боатенг.
Предупреждения: Рубен Перес, 19. Хасон, 35. Амрабат, 40. Бустинса, 61. Рико, 74. Омар, 79.
Удаление: Сальдуа (Леганес), 57.
Судья: Санчес Мартинес.
7 мая. Леганес. Стадион «Estadio Municipal de Butarque».
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