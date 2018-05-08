Президент Татарстана поблагодарил футболиста «Рубина» Карадениза 

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на татарском языке выразил благодарность полузащитнику «Рубина» Гекденизу Караденизу, который 7 мая провел последний матч за команду в Казани.
Игра 29-го тура Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0) стала для Карадениза 300-й в составе «Рубина». За него он выступает с 2008 года, и по окончании текущего сезона турок завершит карьеру. Клуб навечно закрепил за Караденизом 61-й номер и поднял его футболку под своды «Казань-Арены». Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил о готовности клуба принять 38-летнего Карадениза в тренерский штаб.