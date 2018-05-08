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Представитель «Зенита» обвинил Заболотного в непопадании клуба в Лигу Чемпионов
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Представитель «Зенита» обвинил Заболотного в непопадании клуба в Лигу Чемпионов 

Свободная пресса 2 часа назад
Координатор команд «Зенита» Владислав Радимов поделился своими соображениями о причинах непопадания «сине-бело-голубых» в Лигу Чемпионов по итогам текущего сезона. По мнению функционера проблема команды заключалась, в частности, в неудачной игре форварда Антона Заболотного.
По мнению бывшего капитана «Зенита», 26-летний форвард старается активно работать на поле и на тренировках, но ему не хватает мастерства и психологической стабильности.
«Конечно, Заболотному в некоторых моментах не везло, но мы не можем закрывать глаза на то, что он не забил ни одного мяча в чемпионате и отобрал у команды энное количество очков. Очевидно, что «Зениту» не хватало нападающего, который бы забивал голы. Кредиты доверия можно сколько угодно раздавать, но именно голов Антона не хватило «Зениту» для попадания в условную Лигу чемпионов» — цитирует Радимова «Чемпионат».
Напомним, Антон Заболотный перебрался в «Зенит» из «Тосно» во время зимнего трансферного окна. За «сине-бело-голубых» форвард не забил ни одного гола в официальных матчах.
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