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​Надаль о футболке «Атлетико»: «Мне было холодно»
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​Надаль о футболке «Атлетико»: «Мне было холодно» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известному болельщику мадридского "Реала" Рафаэлю Надалю пришлось объяснять, почему он надел футболку «Атлетико». Теннисист присутствовал на ответном матче Лиги Европы «Атлетико» — «Арсенал (1:0), на котором и был запечатлён в футболке принципиального соперника „сливочных“.
»Было немного прохладно, вот и всё. В современном обществе есть явная проблема — если ты настоящий болельщик одной команды, то должен рьяно выступать против другой.
Я болею за мадридский «Реал, но у меня есть много друзей, болеющих за „Атлетико“. Их команда играла в еврокубке против английской, они пригласили меня, и я просто наслаждался вечером. Футболка — подарок президента „Атлетико“. Во время матча было немного холодно, и я использовал её в качестве шарфа. Вот и всё», — отметил Надаль в беседе с репортёрами.
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