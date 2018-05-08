​Надаль о футболке «Атлетико»: «Мне было холодно»

Известному болельщику мадридского "Реала" Рафаэлю Надалю пришлось объяснять, почему он надел футболку «Атлетико». Теннисист присутствовал на ответном матче Лиги Европы «Атлетико» — «Арсенал (1:0), на котором и был запечатлён в футболке принципиального соперника „сливочных“.

»Было немного прохладно, вот и всё. В современном обществе есть явная проблема — если ты настоящий болельщик одной команды, то должен рьяно выступать против другой.

Я болею за мадридский «Реал, но у меня есть много друзей, болеющих за „Атлетико“. Их команда играла в еврокубке против английской, они пригласили меня, и я просто наслаждался вечером. Футболка — подарок президента „Атлетико“. Во время матча было немного холодно, и я использовал её в качестве шарфа. Вот и всё», — отметил Надаль в беседе с репортёрами.