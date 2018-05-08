«Локомотив» хочет осуществить переход Балотелли в июне

Нападающий Марио Балотелли покинет «Ниццу» по окончании нынешнего сезона. 27-летним футболистом интересуются несколько итальянских клубов, включая «Рому» и «Торино». Еще одним претендентом на Балотелли является «Локомотив», сообщает TMW.

”Локомотив” уже связался с Миной Райолой, представляющим интересы итальянского нападающего. По информации источника, красно-зеленые хотят осуществить переход в июне.

В конце апреля комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив».

В нынешнем сезоне Балотелли забил 24 гола в 36 матчах за «Ниццу».