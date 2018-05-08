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«Локомотив» хочет осуществить переход Балотелли в июне
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«Локомотив» хочет осуществить переход Балотелли в июне 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий Марио Балотелли покинет «Ниццу» по окончании нынешнего сезона. 27-летним футболистом интересуются несколько итальянских клубов, включая «Рому» и «Торино». Еще одним претендентом на Балотелли является «Локомотив», сообщает TMW.
”Локомотив” уже связался с Миной Райолой, представляющим интересы итальянского нападающего. По информации источника, красно-зеленые хотят осуществить переход в июне.
В конце апреля комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив».
В нынешнем сезоне Балотелли забил 24 гола в 36 матчах за «Ниццу».
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