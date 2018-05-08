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СМИ: владельцы NASCAR продают франшизу
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СМИ: владельцы NASCAR продают франшизу 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Chris Owens/ZUMA Press/Global Look Press
Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Наследники основателя Национальной ассоциация гонок серийных автомобилей планируют продать контрольный пакет в компании, являющейся организатором основных крупных серий NASCAR. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило агентство Reuters. Компания NASCAR была основана в 1948 г. Биллом Франсем-старшим, в настоящее время она остается в собственности семьи Франс. По ряду оценок, последний пик популярности франшизы пришелся на середину 2000-х. После этого, на фоне неоднократного изменения правил, ухода ряда известных гонщиков, а также общего снижения интереса к данному виду автоспорта в США (в частности, со стороны молодежи) серии NASCAR стали терять популярность в США. В 2018 г. ряд основных гоночных трасс NASCAR продемонстрировали худшие ТВ-рейтинги за всю историю, при этом также заметно снижается посещаемость гонок. Ряд ключевых спонсоров, по оценкам экспертов, не планируют продлевать рекламные контракты с NASCAR в 2019 г.
Графика: Sports Media Watch, данные: ShowBuzz Daily
По данным источников Reuters, представители семьи Франс уже привлекли банк Goldman Sachs для поиска потенциального покупателя компании. Как отмечается, стоимость бренда может составить «несколько млрд долларов». Как отмечал портал Вести. Экономика, в 2017 г. сменился основной владелец гонок «Формула 1». Американская Liberty Media Group получила контроль над чемпионатом, итоговая стоимость «Формулы 1» составила $8 млрд, её акционерного капитала — $4,4 млрд
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