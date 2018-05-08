Ещё
Сергей Овчинников: «Игра Чалова с „Арсеналом“ — весомая заявка на ЧМ-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Овчинников: «Игра Чалова с „Арсеналом“ — весомая заявка на ЧМ-2018» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, что считает нападающего Федора Чалова реальным кандидатом на попадание в состав сборной России на чемпионат мира-2018. Форвард в матче 29-го тура чемпионата России против «Арсенала» (6:0) сделал хет-трик.
— Игра Чалова — весомая заявка в преддверии чемпионата мира, — заявил Овчинников. — Считаю, что Станислав Саламович должен рассматривать в кандидаты любого футболиста. Не важно, что было давно, важно — что есть сейчас, перед чемпионатом мира. Если форвард находится в оптимальной форме, то любой тренер захочет, как минимум, вызвать его на сборы. Но, опять же, это прерогатива главного тренера.
Спорт-Экспресс: последние новости
Карадениз награжден орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" Миралем Пьянич: "У "Ювентуса" и "Милана" равные шансы на победу в Кубке Италии" Чемпион мира по снукеру Марк Уильямс пришел на победную пресс-конференцию голым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева выступила с официальным заявлением116
Кабаева дала откровенное интервью197
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером3
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву
Тутберидзе «бросила» Медведеву первой5
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение