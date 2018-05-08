Тренер ЦСКА Сергей Овчинников в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, что считает нападающего Федора Чалова реальным кандидатом на попадание в состав сборной России на чемпионат мира-2018. Форвард в матче 29-го тура чемпионата России против «Арсенала» (6:0) сделал хет-трик.
— Игра Чалова — весомая заявка в преддверии чемпионата мира, — заявил Овчинников. — Считаю, что Станислав Саламович должен рассматривать в кандидаты любого футболиста. Не важно, что было давно, важно — что есть сейчас, перед чемпионатом мира. Если форвард находится в оптимальной форме, то любой тренер захочет, как минимум, вызвать его на сборы. Но, опять же, это прерогатива главного тренера.