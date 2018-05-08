Вратарь «Тосно» Юрченко рассказал о предстоящем финале Кубка России 

Слова футболиста приводит газета «Известия».
"Настрой на финал у нас, конечно, боевой. Ребята понимают, что для многих этот матч может стать самым важным во всей футбольной карьере. Добраться до финала способна далеко не каждая команда, не всем это удается", — сказал Юрченко.
Победитель Кубка России может сыграть в следующем сезоне в групповом турнире Лиги Европы.
Напоминаем, что финал состоится 9 мая в Волгограде.
Ранее генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о запрете со стороны Российского футбольного союза (РФС) на регистрацию новых игроков команды.