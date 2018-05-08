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Сергей Овчинников: «Головин — лучший футболист России. Ему надо ехать в Европу»
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Сергей Овчинников: «Головин — лучший футболист России. Ему надо ехать в Европу» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, что посоветовал бы полузащитнику Александру Головину попробовать свои силы в европейском клубе. По его словам, хавбек армейцев является лучшим футболистом России.
— Стоит ли Головину ехать в Европу? Я за Сашу решать не могу, — заявил Овчинников. — Но я бы ему посоветовал попробовать свои силы, если будет достойное предложение, которое устроит и клуб, и игрока. Хочется, чтобы он попал в топ-клуб и смог реализовать свои сильные качества.
Я очень в нем уверен, он мне всегда нравился. И Леонид Викторович много с ним работал, уделял много внимания, и Виктор Михайлович сейчас. Он стал лидером команды и ведет ЦСКА за собой. Считаю, что он созрел для топ-клуба. Считаю, что он лучший футболист России. На сегодняшний день это очень яркая фигура в нашем футболе.
Чемпионат Англии был бы для него приоритетным. Думаю, там он бы играл еще сильнее. Ему нужно попасть в другую среду, которая поможет развить и без того хорошие качества. На новом уровне Головин будет еще больше прогрессировать. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Это замечательный, трудолюбивый парень. Его не портит какая-либо известность. Такие футболисты вообще редко появляются.
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