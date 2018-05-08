Тренер ЦСКА Овчинников назвал Головина лидером команды

"Стоит ли Головину ехать в Европу? Я за Сашу решать не могу. Но я бы ему посоветовал попробовать свои силы, если будет достойное предложение, которое устроит и клуб, и игрока. Хочется, чтобы он попал в топ-клуб и смог реализовать свои сильные качества.

Я очень в нем уверен, он мне всегда нравился. Он стал лидером команды и ведет ЦСКА за собой. Считаю, он созрел для топ-клуба. Считаю его лучшим футболистом России. Это очень яркая фигура в нашем футболе", — сказал Овчинников в эфире передачи «Футбол России».