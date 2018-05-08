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Тренер ЦСКА Овчинников назвал Головина лидером команды
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Тренер ЦСКА Овчинников назвал Головина лидером команды 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о дальнейшей карьере полузащитника клуба Александра Головина. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Стоит ли Головину ехать в Европу? Я за Сашу решать не могу. Но я бы ему посоветовал попробовать свои силы, если будет достойное предложение, которое устроит и клуб, и игрока. Хочется, чтобы он попал в топ-клуб и смог реализовать свои сильные качества.
Я очень в нем уверен, он мне всегда нравился. Он стал лидером команды и ведет ЦСКА за собой. Считаю, он созрел для топ-клуба. Считаю его лучшим футболистом России. Это очень яркая фигура в нашем футболе", — сказал Овчинников в эфире передачи «Футбол России».
Ранее известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о возможном переходе Головина в лондонский «Арсенал» после ухода главного тренера английского клуба Арсена Венгера.
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