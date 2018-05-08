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Футбольный сезон в Хабаровске получил неожиданное продолжение
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Футбольный сезон в Хабаровске получил неожиданное продолжение 

Хабаровский край сегодня 31 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Из-за проблем со стадионами, не соответствующим новым нормам проведения матчей первенства России в родном городе, комсомольская «Смена» три заключительных домашних матча турнира проведёт в дальневосточной столице на главной арене стадиона имени Ленина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
14 мая комсомольчане сыграют с барнаульским «Динамо», а 17 и 19 мая примут омский «Иртыш». Начало матчей 14 и 17 мая — 18:00, 19 мая — 14:00.
Администрация ФК «Смена» принимает предварительные заявки на бесплатную поезду болельщиков в Хабаровск на «домашние» матчи 14 и 19 мая. Для этого поклонникам клуба необходимо сделать предварительную заявку по телефону 59-29-01.
Напомним, что в последний раз официальный матч «Смена» в Хабаровске проводила в августе 2008 года и в рамках 1/16 финала Кубка России против казанского «Рубина» и проиграла именитому сопернику по пенальти.
В настоящий момент футболисты города Юности с 20 очками занимают четвёртое место в зоне «Восток».
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